Volley Bergamo 1991, possibile l’arrivo di Micoli come nuovo allenatore

È durata infatti eno di sei mesi l’avventura di Lino Giangrossi sulla panchina del Volley Bergamo 1991. Nei giorni scorsi il tecnico ha lasciato la guida della squadra e ora si fa il nome di Micoli, un ritorno per Bergamo.

«Vista la situazione delicata ritengo giusto, nel rispetto degli sforzi della società e del progetto del Volley Bergamo 1991, fare un passo indietro. Ringrazio la società per la fiducia accordata e la Nobiltà Rossoblù per averci supportato in questi mesi. Bergamo resterà per sempre una delle città del mio cuore» ha comunicato Giangrossi.