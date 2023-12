Volley Bergamo 91, digiuno finito: netta vittoria per 3-0 contro Trento

Avvio di match teso su entrambi i lati del campo, con le due squadre a rincorrersi. Lorrayna mette a terra i punti decisivi per le rossoblù (8 punti, 53%, e un muro) nei momenti più caldi, Zago, entrata in corsa, tiene il passo per le ospiti, ma ai vantaggi è Bergamo a sorridere: 28-26. Ed è ancora Lorrayna a firmare il 25-16 che porta il due a zero. Così come la firma brasiliana arriva anche nel terzo parziale, quando il match prende definitivamente la strada di casa con un altro nettissimo 25-16.