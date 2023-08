Volley Bergamo 91, si riparte: giovedì primo allenamento per sette atlete

Laura Bovo, Rebecca Scialanca, Giada Cecchetto, Laura Pasquino, Aurora Pistolesi, Anna Davyskiba e Federica Stufi. Sono le sette atlete che da giovedì 17 agosto si metteranno agli ordini di Matteo Solforati per iniziare la stagione 2023/24. In arrivo lunedì 21 agosto, invece, la statunitense Audriana Fitzmorris (che deve sbrigare le ultime faccende burocratiche) e Giulia Gennari, a cui sono stati concessi alcuni giorni di vacanza dopo la lunga estate in maglia azzurra. Arriveranno successivamente, invece, le giocatrici impegnate in nazionale: Stella Nervini (ai Mondiali U21), Luna Cicola (Europei di Beach Volley under 20), Olivia Rozanski e Bozana Butigan (agli Europei con Polonia e Croazia) e Lorrayna (impegnata con la selezione brasiliana).