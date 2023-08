Volley Bergamo: al via la stagione in trasferta con il Casalmaggiore

Con la pubblicazione dei calendari della Serie A1 2023-24 comincia ufficialmente il countdown che porta al 79esimo Campionato Italiano della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Un calendario che, si legge in una nota della Lega Volley femminile, «ha rispettato le indisponibilità richieste dalle quattordici consorziate, cercando di armonizzare al meglio le concomitanze con gli altri sport e le trasferte europee delle squadre impegnate nelle competizioni CEV». Il via fissato per il weekend del 7-8 ottobre 2023, mentre l’ultima giornata è in programma nel fine settimana del 23-24 marzo.

Ecco la prima giornata: 8 ottobre

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Itas Trentino Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze Vero Volley Milano - UYBA Volley Busto Arsizio Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - Igor Gorgonzola Novara TrasportiPesanti Casalmaggiore - Volley Bergamo 1991 Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Roma Volley Club Wash4Green Pinerolo - Cuneo Granda Volley.

Il cammino del Volley Bergamo 1991

Il cammino del Volley Bergamo 1991 per la stagione 2023-2024 comincerà dunqye in trasferta, l’8 ottobre con Casalmaggiore. Il debutto al PalaFacchetti di Treviglio è fissato una settimana dopo, con Vallefoglia. E poi, via via, tutte le altre: Firenze e Cuneo prima della sfida incandescente con Vero Volley Milano, il primo novembre, e poco dopo anche il big match con Conegliano.

«Sarà un inizio bello e importante – sottolinea coach Solforati - contro squadre con i nostri stessi obiettivi e tutte con ambizioni da Play Off. Sarà tosto e impegnativo, perché saranno quasi degli scontri diretti e gare già quasi decisive per il prosieguo del Campionato. Dovremo essere bravi a farci trovare subito pronti per mettere fieno in cascina».