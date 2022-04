Volley Bergamo, arriva la conferma della schiacciatrice Khalia Lanier

Khalia Lanier è la prima importante conferma per il roster atlete del Volley Bergamo 1991 che fa rotta sulla stagione 2022-2023. Quarta nella classifica di rendimento della regular season appena conclusa per punti conquistati (465 in 26 partite), la schiacciatrice americana ha svolto un ruolo da protagonista nello scorso Campionato, fondamentale negli equilibri del gioco di squadra. Khalia ha scelto di continuare a essere parte del progetto rossoblù, sottolineando, al momento di siglare il rinnovo contrattuale , che «restare a Bergamo è la scelta migliore per me. Sento questa società come una famiglia e la città è ormai casa mia».