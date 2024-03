Volley Bergamo, salvezza in extremis: strappa un punto a Scandicci e supera Cuneo. La gioia e le lacrime di Bigarelli - Il video

Due set da sogno per firmare una salvezza che sembrava quasi impossibile: nell’ultima giornata della Serie A1 di pallavolo femminile, il Volley Bergamo 91 cede al tie-break alla corazzata Scandicci, ma vincendo i primi due set conquista il punticino che gli consente di scavalcare in classifica Cuneo (che cade 3-1 a Firenze), abbandonando lo scomodissimo penultimo posto.

Al PalaFacchetti di Treviglio la festa può iniziare prima della fine della partita, perché durante il tie-break arriva la notizia del ko in quattro set delle piemontesi e il sigillo alla salvezza. E così nel 2024/25 il Volley Bergamo si presenterà al via della Serie A1 per la 31ª stagione consecutiva. La partita termina con il successo di Scandicci per 3-2 (21-25, 22-25, 25-19, 25-17, 15-9), ma è solo un dettaglio: il Volley Bergamo è salvo.