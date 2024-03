Volley Bergamo, sconfitta pesante: la corsa verso la salvezza si complica

La strada per la salvezza si fa sempre più in salita per il Volley Bergamo: domenica 10 marzo le rossoblù perdono infatti per 3-1 la sfida interna contro Busto Arsizio (che di fatto mette il sigillo sulla permanenza in categoria) e quando restano tre partite da giocare le bergamasche restano al penultimo posto in classifica con tre punti di ritardo dalla 12ª posizione (occupata da Cuneo) che vale la salvezza,