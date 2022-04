Volley, Galbusera capitana azzurra alle Olimpiadi per atleti sordi

L’avventura sta per cominciare. Ilaria Galbusera, pallavolista bergamasca di 31 anni, ruolo schiacciatrice, sarà la capitana della nazionale azzurra femminile di volley che dall’1 al 15 maggio sarà in campo a Caxias do Sul, in Brasile, nella 24ª edizione delle Deaflympics, le Olimpiadi per atlete e atleti sordi. Galbusera, laureata in Economia e gestione dei beni culturali, nata sorda in una famiglia con papà sordo e mamma e fratello Roberto (ex schiacciatore dell’Olimpia Agnelli in Serie B maschile), vive a Bergamo, ma è cresciuta a Sorisole e ha iniziato a giocare a pallavolo a 12 anni nell’Excelsior. Ora gioca nell’Antoniana di Valtesse, e sta trascinando la sua squadra alla promozione in Prima divisione. Con la nazionale ha già vinto una medaglia d’ argento in Turchia, nel 2017, ai «Giochi olimpici silenziosi», poi nel 2019 è arrivata la medaglia d’oro agli Europei. Infine, ai Mondiali che si sono disputati in Italia nell’ottobre 2021, ha conquistato l’argento, perdendo solo al tie-break la finale con la Turchia.