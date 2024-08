Vuolo, Valensin, Togni all’assalto dei Mondiali Under 20: Bergamo cala il tris

Missione Perù , contro la storia e i pronostici. Bergamo scalda i sogni di fine estate con Greta Vuolo, Elisa Valensin e Matteo Togni , le tre stelle dell’atletica orobica che da lunedì 26 agosto cercheranno di brillare come mai prima ai Mondiali Under 20 di Lima .

Il programma

Vuolo (Atl. Bergamo 59) si presenta al via dei 400 ostacoli con il 29° tempo sulle 60 iscritte, la compagna di squadra in giallorosso Valensin cerca la consacrazione e il volo anche nei 400 piani dopo il decollo nei 200 agli Europei Under 18 e agli Assoluti in un 2024 finora strepitoso. Togni, 18 anni di Treviolo, fresco di passaggio alle Fiamme Oro, punta alla finale dei 110 ostacoli ma per centrarla sa di dover regalarsi una prestazione-monstre. «Per arrivare alla finale dovrò correre sui tempi del primato italiano: l’obiettivo e la speranza sono quelli».