Withu, è sua la bella con Legnano: adesso in semifinale contro Cividale

Esulta Bergamo e ne ha ampio motivo. Sono capitan Savoldelli e soci ad aggiudicarsi la semifinale playoff per il salto in serie A2 . La bella di mercoledì sera (25 maggio) a Legnano certifica la vittoria della Withu sui padroni di casa per 75-71. Il film della contesa rispecchia in un lungo e in largo il grande equilibrio evidenziato pure nei precedenti quattro scontri. Le due formazioni, ben consapevoli delle reciproche armi hanno dato vita a una sfida senza esclusioni di colpi privilegiando uno spirito agonistico figlio di tipici confronti caratteriali all’ennesima potenza. Al tempo stesso, comunque, non sono mancate giocate all’insegna di un discreto livello tecnico.