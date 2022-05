Withu, un’altra vittoria col Legnano per disputare la bella in trasferta

A 48 ore di distanza dal successo su Legnano in gara tre-playoff torna di nuovo al PalaAgnelli domenica 22 maggio (ore 18) la Withu cercando di risultare ancora vincente per disputare la bella questa volta in trasferta il mercoledì successivo. In altre parole la sfida di domenica sarà un dentro o fuori senza ulteriori appelli. Da qui la certificata importanza di una gara che per capitan Savoldelli e compagni rivestirà una importanza all’ennesima potenza.