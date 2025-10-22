Sport / Bergamo Città
Mercoledì 22 Ottobre 2025
Youth League, finalmente sboccia la Primavera: 2-0 allo Slavia Praga
CALCIO . Primo successo dei ragazzi di Bosi nella terza giornata della fase a gironi. Dopo un primo tempo con poche occasioni, i nerazzurri sbloccano la gara su autogol di Kolisek. Il debuttante Gasparello (classe 2009) firma il 2-0
Finalmente la Primavera sboccia anche in Europa. Dopo due sconfitte contro il Psg e il Bruges, i giovani nerazzurri di Giovanni Bosi si sbloccano anche nella Youth League grazie al successo per 2-0 sullo Slavia Praga.
Dopo i primi 45’ con poche emozioni, la Primavera sblocca la gara con l’autogol del giocatore ceco Kolisek che devia di testa nella propria porta il calcio d’angolo battuto da Mencaraglia.
Il punto esclamativo sulla gara arriva nel finale con il 2-0 firmato dall’esordiente Francesco Gasparello, classe 2009, che fa calare i titoli di coda con un diagonale mancino. La prossima sfida il 5 novembre a Marsiglia.
Atalanta-Slavia Praga 2-0
RETI: 19’ st autogol Kolisek, 40’ st Gasparello.
ATALANTA (3-5-2): Anelli; Isoa, Rinaldi, Ramaj; Percassi (32’ st Maffessoli), Mencaraglia, Gerard Ruiz (14’ st Pedretti), Mouisse (22’ st Gasparello), Leandri; Camara (14’ st Michieletto), Bono (14’ st Artesani). All. Bosi.
SLAVIA PRAGA (3-4-1-2): Paar; Kovar, Sloncik, Boledovic (29’ st Suleiman); Beran (42’ st Frolik), Hajek (13’ st Rajnoha), Naskos, Kolisek; Palascak (29’ st Tomek); Szywala (13’ st Potměšil), Pikolon. All. Macha.
ARBITRO: João Gonçalves (Portogallo).
© RIPRODUZIONE RISERVATA