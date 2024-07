Zaniolo all’Atalanta, è fatta: giovedì le visite mediche

Zaniolo, ora è fatta: Atalanta e Galatasaray hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’ex romanista a Bergamo. Ai turchi vanno 3 milioni per il prestito oneroso, più 16 nel momento del riscatto e altri 2,5 di bonus, arrivando a un massimo di 21,5: il giocatore è atteso nella mattinata di giovedì 4 luglio per le visite mediche.

L’accordo

Negli ultimi giorni i contatti sono stati continui e la fumata bianca è arrivata mercoledì 3 luglio. Il trequartista reduce dall’esperienza all’Aston Villa ha preferito l’Atalanta alla Fiorentina (ed è per questo che il Gala si è convinto ad andare in questa direzione) e si legherà ai nerazzurri con un contratto che, in caso di riscatto, sarà quadriennale, per 2,5 milioni a stagione.