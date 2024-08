Zaniolo determinato: «Voglio essere al 100% per la Supercoppa contro il Real»

«Ho esordito col Real Madrid in carriera (aveva giocato al Bernabeu la prima partita da professionista il 19 settembre di 6 anni fa in Champions League, ndr), e voglio essere al 100% per la Supercoppa europa del 14 agosto proprio contro il Real». Si è svolta a Zingonia la presentazione ufficiale di Nicolò Zaniolo, che indica il primo obiettivo con l’Atalanta: «Sono reduce da quasi due mesi di stop, ma la frattura è ormai alle spalle - spiega l’attaccante in prestito dal Galatasaray, che a maggio si era fratturato il quinto metatarso del piede sinistro all’Aston Villa -. Al Galatasaray e in Premier League sono state esperienze coi loro lati positivi, era la prima volta che uscivo dalla mia confort zone a contatto con culture diverse. Gli obiettivi personali lasciano il tempo che trovano: per una punta i gol sono importanti, ma penso più alla squadra».

«Gasperini tecnico giusto per me»

L’ex Roma elogia l’ambiente nerazzurro e Gian Piero Gasperini: «Trovo compagni nelle varie Nazionali azzurre come Marco Carnesecchi e Gianluca Scamacca. Ho trovato un grande gruppo che rema nella stessa direzione. Ringrazio presidente, direttore sportivo, mister e staff per la possibilità di vestire questa maglia. Saputo dell’interesse dell’Atalanta, non ho voluto sentire altre offerte: Gasperini sa tirar fuori il meglio da ciascun atleta, anche mio padre Igor mi ha sempre detto che sarebbe stato l’allenatore giusto per me. In attacco posso fare tutti i ruoli, da punta a trequartista alle fasce alte. Dovremo spingere, dare il massimo e lavorare in continuità coi recenti successi».

«Comportamento in stile Atalanta»

«Come società siamo orgogliosi di aver portato a Bergamo un giocatore del calibro di Nicolò Zaniolo. Il suo è un comportamento perfetto, in stile Atalanta, sono sicuro che ci darà grandi soddisfazioni». Così Luca Percassi, amministratore delegato nerazzurro, durante la presentazione. «È stato il primo a presentarsi il giorno del raduno. Da quando ha sposato il nostro mondo ha dimostrato voglia di recupero, attenzione, voglia di mettersi in mostra e in gioco. Sono sicuro che si toglierà e ci darà grandi soddisfazioni».

