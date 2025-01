Zaniolo ha recuperato dal risentimento: sabato a Como ci sarà

Nicolò Zaniolo torna a disposizione: il risentimento all’adduttore che l’ha costretto a saltare la partita di Champions con lo Sturm Graz è alle spalle e nella seduta di giovedì 23 gennaio ha lavorato con la squadra , di conseguenza sabato a Como (al «Sinigaglia» fischio d’inizio alle 15) sarà a disposizione. Come previsto non ci saranno invece lo squalificato Hien, e gli infortunati Scamacca e Kossounou , quindi la difesa sembra essere obbligata con Scalvini a destra, Djimsiti centrale e Kolasinac a sinistra. A centrocampo dopo il mezzo turno di riposo in Champions (mezz’ora in campo partendo alla panchina) Ederson riprenderà il suo posto al fianco di de Roon.

Due opzioni per l’assetto offensivo in base a come si schiererà il Como: tridente, o trequartista alle spalle di due attaccanti

Da decidere l’assetto offensivo, anche in base al modulo che adotterà il Como: tridente contro la difesa a quattro, trequartista e due punte contro la difesa a quattro. Di conseguenza Retegui e Lookman dovrebbero partire dall’inizio con De Ketelaere e Samardzic in ballottaggio per la terza maglia. L’avvicinamento alla sfida di Compo proseguirà venerdì pomeriggio con una seduta a Zingonia.