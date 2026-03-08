Zanotti porta Gorno ai Giochi paralimpici: «Io all’Arena, emozione unica»

È ancora emozionato all’indomani della cerimonia di apertura della Paralimpiadi Milano Cortina 2026, l’ex atleta paralimpico Angelo Zanotti. Originario di Gorno, 58 anni, Zanotti ha preso parte allo show di apertura nella splendida cornice dell’Arena di Verona venerdì sera (a distanza esatta di un mese dall’inaugurazione delle Olimpiadi a San Siro). Insieme ad altri ex atleti paralimpici, tutti medagliati nelle precedenti edizioni, il bergamasco ha avuto l’onore di portare il tricolore davanti a una folta platea e alle più alte cariche dello Stato. Rimasto cieco da ragazzo, attorno all’età di 17 anni, e di professione fisioterapista, venerdì sera Angelo era accompagnato dalla figlia Pamela.

«Una bellissima sorpresa»

«È la prima volta che partecipo a un evento simile da “protagonista” - spiega Zanotti -, sono stato contattato qualche settimana fa dal Comitato olimpico, ed è stata una bellissima sorpresa. Oltre alla cerimonia di apertura, nella giornata di venerdì 6 marzo ho avuto anche il piacere di portare la fiaccola olimpica tra le vie del centro storico di Verona».

Attorno alle 21,30, tra gli applausi del pubblico, Zanotti ha fatto la sua comparsa all’interno dell’Arena con la bandiera italiana tra le mani Uno spettacolo messo in scena in un luogo unico al mondo. «È stata una serata spettacolare - racconta emozionato l’ex atleta paralimpico -, all’interno della bellissima Arena di Verona, anfiteatro unico al mondo. Un’ edizione speciale, che vede coinvolto tutto il Nord Italia. Ed infine l’emozione di vivere una competizione simile in Italia è qualcosa di speciale per gli atleti che gareggiano in casa».

Due ori alle Paralimpiadi

Zanotti ha partecipato a tre edizioni delle Paralimpiadi: due estive a Seoul 1988 e Barcellona 1992, e una invernale a Nagano 1998, in Giappone. Proprio nel paese del Sol Levante, Angelo è salito sul gradino più alto del podio due volte, conquistando due ori nello sci, in supergigante e in slalom. Nelle precedenti edizioni ha invece partecipato alla Paralimpiadi estive sulle pedane dell’atletica. «Oggi non gareggio più a livello competitivo – conclude Zanotti – ma pratico ancora sport che resta una grande passione».

L’emozione a Gorno