Zapata e Zappacosta non ancora pronti. Scalvini preoccupa, Koop e Demiral ok

Dopo tre giorni di riposo e il rientro di quasi tutti i nazionali ( all’appello mancano soltanto Malinovskyi e Lookman, attesi tra mercoledì 28 e giovedì 29) , l’Atalanta si è ritrovata a Zingonia per iniziare la preparazione in vista della sfida di domenica 2 ottobre al Gewiss Stadium contro la Fiorentina per l’8ª giornata di campionato e si può fare un primo punto sugli infortunati.