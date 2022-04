Zapata: «Il mio futuro? Indiscutibilmente sempre più nerazzurro». Gritti: «Ci divertiremo ancora»

«Aspettavo il momento del gol da quando sono rientrato dall’infortunio, ma soprattutto una vittoria della squadra: ne avevamo bisogno, era un periodo un pò così , oggi è una vittoria importante e ripartiamo da questa». Lo dice l’attaccante dell’Atalanta, Duvan Zapata , che commenta così il successo dei nerazzurri in casa del Venezia. Per il colombiano è il primo gol dopo l’infortunio. « Ho sofferto - spiega Zapata a Dazn parlando dei mesi d’assenza -. Volevo giocare anche perché stavo avendo bel periodo prima dell’infortunio . Stare fuori ti spiace, non puoi essere in campo a dimostrare le tue capacità, ma comunque mi divertivo a veder giocare i miei compagni. Ora sono tornato e spero di trovare continuità soprattutto di squadra .Vogliamo fare grandi prestazioni e finire la stagione nella maniera migliore. Il nostro periodo no? Abbiamo dato tutto, sia in coppa che in campionato ma a volte non basta. Abbiamo avuto partite in cui potevamo fare altri risultati, ci sono ancora tante gare e possiamo finire bene questa stagione».