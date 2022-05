Zapata, Palomino e Scalvini recuperano. Ma contro il Milan si scalda Malinovskyi

Zapata, Scalvini e Palomino hanno recuperato dai guai che non avevano consentito all’attaccante e al giovane difensore di essere convocati per la trasferta di La Spezia, mentre il mastino argentino aveva disputato soltanto il primo tempo. I tre lavorano in gruppo dall’inizio della settimana per cui non ci sono dubbi sulla loro disponibilità. Anche se c’è da vedere se giocheranno titolari .