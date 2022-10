Zapata, un altro passo in avanti verso il recupero dopo l’infortunio

Un altro passo avanti per Duván Zapata sulla via del recupero dall’infortunio (guaio al flessore sinistro) che lo tiene fuori da inizio settembre. Martedì 18 ottobre alla ripresa degli allenamenti il colombiano ha infatti svolto una fetta dell’allenamento con i compagni . È ancora presto per ipotizzare quando rientrerà fra i convocati, ma non è escluso che già domenica contro la Lazio (alle 18, al Gewiss Stadium) Zapata possa tornare ad assaporare il clima partita andando in panchina.