Zenoni, medaglia di legno nei 1.500 metri. Più ombre che luci agli Assoluti di Rieti

La 23enne di Ranica, che un mese fa si era migliorata fino a 4’07”29, puntava a scendere sotto i 4’06”, per un possibile via libera per i Campionati continentali di Monaco o addirittura per i Mondiali di Eugene, o perlomeno a vincere il titolo italiano, invece domenica 26 giugno è rimasta intrappolata in una gara molto tattica e tutte le speranze sono andate in fumo: ha vinto Ludovica Cavalli in 4’14”78, seconda Sintayeuhu Vissa (4’14”78) e terza Elena Bellò (4’15”24). Per Zenoni il quarto posto e la medaglia di legno con un 4’16”41 che non rispecchia assolutamente le sue potenzialità .