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Sport / Bergamo Città Mercoledì 18 Marzo 2026

Zenoni-Mondiali, atto secondo: Marta cerca gloria indoor in Polonia

ATLETICA. Sei mesi dopo la kermesse iridata a Tokyo, la 27enne di Ranica si tuffa nei Campionati a Torun, da giovedì 19 marzo a domenica 22. Si comincia venerdì 20 con le qualificazioni: l’obiettivo è centrare la finale dei 1500.

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Marta Zenoni in gara nei 1500 metri ai Mondiali di Tokyo, nello scorso settembre. La 27enne di Ranica ci riprova nella kermesse iridata indoor in Polonia
Marta Zenoni in gara nei 1500 metri ai Mondiali di Tokyo, nello scorso settembre. La 27enne di Ranica ci riprova nella kermesse iridata indoor in Polonia
(Foto di Grana/Fidal)

Marta Zenoni ai Mondiali, atto secondo. Sei mesi dopo l’avventura nella kermesse all’aperto a Tokyo, la 27enne di Ranica si rituffa in una kermesse iridata nei Campionati indoor a Torun (Polonia), in programma da giovedì 19 marzo a domenica 22 marzo.

Marta va a caccia di una rivincita. A Tokyo ha chiuso con la squalifica nei 1500 metri in semifinale, stavolta la mezzofondista bergamasca mette nel mirino la finale, 12 anni dopo l’ultima bergamasca in pista, Marta Milani, nella staffetta 4x400 a Sopot nel 2014.

La ricorsa di Zenoni inizierà venerdì 20 (alle 19.22 italiane) con le qualificazioni. Marta andrà anche a caccia del personale, mentre l’Italia mette in pista numeri e aspettative da record: 26 azzurri in gara, stelle annunciate Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), campioni uscenti, chance di gloria anche per Leonardo Fabbri (peso), Larissa Iapichino (lungo) e Zaynad Dosso (60 metri).

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