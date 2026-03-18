Zenoni-Mondiali, atto secondo: Marta cerca gloria indoor in Polonia

Marta Zenoni ai Mondiali , atto secondo. Sei mesi dopo l’avventura nella kermesse all’aperto a Tokyo, la 27enne di Ranica si rituffa in una kermesse iridata nei Campionati indoor a Torun (Polonia), in programma d a giovedì 19 marzo a domenica 22 marzo.

Marta va a caccia di una rivincita. A Tokyo ha chiuso con la squalifica nei 1500 metri in semifinale, stavolta la mezzofondista bergamasca mette nel mirino la finale , 12 anni dopo l’ultima bergamasca in pista, Marta Milani, nella staffetta 4x400 a Sopot nel 2014.

La ricorsa di Zenoni inizierà venerdì 20 (alle 19.22 italiane) con le qualificazioni. Marta andrà anche a caccia del personale, mentre l’Italia mette in pista numeri e aspettative da record: 26 azzurri in gara, stelle annunciate Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), campioni uscenti, chance di gloria anche per Leonardo Fabbri (peso), Larissa Iapichino (lungo) e Zaynad Dosso (60 metri).