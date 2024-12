Zenoni-Parolini, due ori da record: la firma bergamasca sul trionfo agli Europei

Due sorrisi d’oro, due campioni d’Europa a Bergamo, due storie in una staffetta da record. Marta Zenoni, 25 anni di Ranica, e Sebastiano Parolini, 26 anni di Dalmine, si sono regalati un sogno per due, conquistando il primo titolo continentale di corsa campestre nella staffetta mista che ha sbancato gli Europei di Antalya, in Turchia, domenica 8 dicembre.