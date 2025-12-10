Zorzi e Tomasoni, due seriani e un sogno: Coppa del Mondo e Olimpiadi

Un trampolino per due: un volo in Coppa del Mondo, sognando le Olimpiadi. L’avventura seriana verso i Giochi è al via. Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre Edoardo Zorzi, 29 anni di Songavazzo, e Federico Tomasoni, classe ’97 di Bratto, in Val Thorens alzano il sipario sulla stagione dello skicross che a febbraio darà il meglio a Milano-Cortina.

«La forma c’è, ho buone sensazioni. Le Olimpiadi sono un sogno, quando ti ricapita di averle in casa?», motteggia Zorzi, tesserato per lo Sc Radici con 69 gare in Cdm e quattro ai Mondiali. «Siamo pronti, stiamo crescendo, l’obiettivo è andare forte in ogni gara», scalda la vigilia Tomasoni, già bronzo ai Mondiali 2023 nel team event.