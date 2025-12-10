Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 10 Dicembre 2025

Zorzi e Tomasoni, due seriani e un sogno: Coppa del Mondo e Olimpiadi

SKICROSS. Giovedì 11 e venerdì 12 in Val Thorens (Francia) Edoardo e Federico aprono la stagione che porterà ai Giochi di Milano-Cortina. «L’avvenimento più importante in Italia è imperdibile, siamo pronti e fiduciosi»

Federico Tomasoni, classe ’97 di Bratto, sarà in gara in Val Thorens nell’apertura della Coppa del Mondo di skicross. Al via anche l’altro seriano Edoardo Zorzi
Un trampolino per due: un volo in Coppa del Mondo, sognando le Olimpiadi. L’avventura seriana verso i Giochi è al via. Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre Edoardo Zorzi, 29 anni di Songavazzo, e Federico Tomasoni, classe ’97 di Bratto, in Val Thorens alzano il sipario sulla stagione dello skicross che a febbraio darà il meglio a Milano-Cortina.

«La forma c’è, ho buone sensazioni. Le Olimpiadi sono un sogno, quando ti ricapita di averle in casa?», motteggia Zorzi, tesserato per lo Sc Radici con 69 gare in Cdm e quattro ai Mondiali. «Siamo pronti, stiamo crescendo, l’obiettivo è andare forte in ogni gara», scalda la vigilia Tomasoni, già bronzo ai Mondiali 2023 nel team event.

Edoardo Zorzi, con la tuta azzurra, in azione: il 29enne di Songavazzo è al via della stagione che porta ai Giochi
Ma in attesa dei Giochi c’è la due giorni in Francia. Nella finale di giovedì 11 sarà in gara Zorzi, che ha superato le qualifiche col 17° tempo. Venerdì 12 sarà al cancelletto anche Tomasoni (15° crono), mentre Edoardo partirà dal 23° crono.

