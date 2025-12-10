Sport / Bergamo Città
Zorzi e Tomasoni, due seriani e un sogno: Coppa del Mondo e Olimpiadi
SKICROSS. Giovedì 11 e venerdì 12 in Val Thorens (Francia) Edoardo e Federico aprono la stagione che porterà ai Giochi di Milano-Cortina. «L’avvenimento più importante in Italia è imperdibile, siamo pronti e fiduciosi»
Un trampolino per due: un volo in Coppa del Mondo, sognando le Olimpiadi. L’avventura seriana verso i Giochi è al via. Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre Edoardo Zorzi, 29 anni di Songavazzo, e Federico Tomasoni, classe ’97 di Bratto, in Val Thorens alzano il sipario sulla stagione dello skicross che a febbraio darà il meglio a Milano-Cortina.
«La forma c’è, ho buone sensazioni. Le Olimpiadi sono un sogno, quando ti ricapita di averle in casa?», motteggia Zorzi, tesserato per lo Sc Radici con 69 gare in Cdm e quattro ai Mondiali. «Siamo pronti, stiamo crescendo, l’obiettivo è andare forte in ogni gara», scalda la vigilia Tomasoni, già bronzo ai Mondiali 2023 nel team event.
Ma in attesa dei Giochi c’è la due giorni in Francia. Nella finale di giovedì 11 sarà in gara Zorzi, che ha superato le qualifiche col 17° tempo. Venerdì 12 sarà al cancelletto anche Tomasoni (15° crono), mentre Edoardo partirà dal 23° crono.
