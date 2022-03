In fuga dall’Ucraina con i propri animali: immagine di una guerra davvero vicina

Inizio questo articolo con una doverosa premessa. Sono un educatore cinofilo, è vero, ma anche (e soprattutto) padre di tre figli, e «padrone» di un cane e un gatto. Già, «padrone», perché ancora tali ci definiamo nei confronti dei nostri pet. Io stesso nel corso degli anni in questa rubrica al massimo ho edulcorato il concetto con il termine «padroncino», ma sempre di questo si trattava.

A farci riconsiderare il concetto sono le tante foto che ci giungono dall’Ucraina ritraenti famiglie in fuga insieme ai loro animali domestici. Immagini che certificano che non siamo più i loro padroni padroni, sono semplicemente diventati membri a tutti gli effetti delle nostre famiglie, e come tali seguono i nostri destini, nel bene e nel male.