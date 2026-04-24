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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 24 Aprile 2026

25 Aprile a Bergamo, oggi la Messa al cimitero con il ricordo dei partigiani

LIBERAZIONE. In mattinata a Santa Lucia tributo al comandante Curnis. Domani (sabato 25) cerimonie in Rocca e in piazza Vittorio Veneto: sul palco anche l’onorevole Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati.

Davide Amato
Davide Amato Redattore
25 Aprile a Bergamo, oggi la Messa al cimitero con il ricordo dei partigiani
La manifestazione del 2025 in piazza Vittorio Veneto

Il conto alla rovescia sta per terminare. La comunità bergamasca è pronta a festeggiare il 25 Aprile, nell’81esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal fascismo e dall’occupazione nazista. All’interno del fitto programma di cerimonie istituzionali aperte a tutta la cittadinanza - promosso dal Comune di Bergamo, in collaborazione con il Comitato bergamasco antifascista e la partecipazione della Provincia di Bergamo - il clou è la tradizionale manifestazione in piazza Vittorio Veneto, nella mattina di sabato 25 dalle 11,30, con ospite d’onore l’onorevole Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati.

Il tributo a caduti per la Libertà e partigiani

Gli interventi delle istituzioni

La giornata del 25 Aprile si aprirà alle 9 in Città Alta, alla Rocca, con la deposizione di corone d’alloro in memoria dei caduti per la Libertà e nei campi di concentramento e al monumento ai caduti della divisione Legnano. Alle 10, in piazzale Marconi presso la stazione, partirà il corteo cittadino verso piazza Vittorio Veneto, dove alle 11 è prevista la deposizione di corone alla Torre dei Caduti, alla targa in memoria delle donne partigiane e al monumento al Partigiano. Dalle 11,30 spazio agli interventi sul palco di piazza Vittorio Veneto da parte della sindaca di Bergamo Elena Carnevali, del presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, dell’onorevole Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati, e dei rappresentanti del progetto «Testimoni di Resistenza», con canti del coro «Pane e Guerra».

Le cerimonie di venerdì 24

Già nella giornata di venerdì 24 aprile sono previsti alcuni momenti di commemorazione. Alle ore 11, in via Guglielmo Grataroli accanto alla scuola Santa Lucia nell’omonimo quartiere, è in programma l’intitolazione dell’area pedonale al comandante partigiano Giacomo Curnis. Nel pomeriggio appuntamento al cimitero monumentale, con la formazione del corteo alle 16. A seguire, dalle 16,30, celebrazione della Messa e deposizione delle corone d’alloro presso il campo dei caduti per la Libertà e alla tomba dei partigiani bergamaschi.

Il programma sul sito del Comune

Il programma completo di tutte le iniziative in calendario in questi giorni per la Festa della Liberazione, tra visite guidate, proiezioni e mostre, è disponibile sul sito del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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