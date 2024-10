A Bergamo arriva TedxWomen, il 29 ottobre a gres art 671

Per la prima volta a Bergamo, mercoledì 29 ottobre dalle 20,30, arriva TedWomen. Un nuovo format al femminile con lo stesso obiettivo di sempre: raccontare «idee che meritano di essere diffuse», ascoltare storie che lasciano il segno. La serata - dal titolo equilibriPossibili - si svolgerà al gres art 671.

Non un evento per sole donne, anzi. Un’occasione per trattare temi come l’equità, che prescinde dal genere e coinvolge aspetti della nostra esistenza pubblica e privata, utilizzando un linguaggio più ampio possibile.

In scena quattro talk e una performance artistica: quattro donne racconteranno una loro idea originale e lontana dagli stereotipi, promuovendo un ambiente di apprendimento, collaborazione e azione per scardinare le barriere di genere ed esaltare l’identità personale.

«L’agenda 2030 fissa al quinto posto tra i propri obiettivi per lo sviluppo sostenibile il raggiungimento effettivo della parità di genere» «Parlare di donne nel 2024 è ancora una sfida», dice Giorgio Ghisalberti, responsabile e organizzatore di TedxBergamo. «L’agenda 2030 fissa al quinto posto tra i propri obiettivi per lo sviluppo sostenibile il raggiungimento effettivo della parità di genere, la lotta alla povertà, la giustizia sociale, la tutela dell’ambiente e la costruzione di comunità più sostenibili che richiedono un coinvolgimento inclusivo di tutte le persone, a prescindere dal genere».

TedWomen è stato lanciato nel 2010, proprio per amplificare proprio per amplificare le idee delle donne in tutto il mondo e colmare il preesistente divario di genere sui palchi e sulle piattaforme di Ted, un gap in parte colmato.

«Un’iniziativa che rappresenta la cultura della città»

«Un’iniziativa che rappresenta pienamente la cultura della nostra città, che vive di relazioni e scambi», sottolinea Sergio Gandi, assessore alla Cultura. «Nel 2024 non si può più pensare che l’integrazione tra generi si risolva solo aggiungendo donne nei vari contesti, ma è necessario riconoscere la loro partecipazione come un pilastro fondamentale per il cambiamento sociale, culturale, ambientale ed economico».

Il programma di TedxBergamoWomen