A Bergamo dieci nuovi volontari della Protezione civile
IL BENVENUTO. «Significa scegliere di esserci, mettendosi a disposizione della comunità nei momenti più complessi», ha sottolineato la sindaca Carnevali.
Bergamo
La Protezione civile del Comune di Bergamo accoglie dieci nuovi volontari, dopo il bando emesso lo scorso settembre. Sono due ragazzi di 21 anni, con due donne e sei uomini tra i 40 e i 70: così la rete cittadina sale a 41 volontari attivi, impegnati quotidianamente nelle attività di prevenzione e monitoraggio del territorio, nel supporto logistico e nell’assistenza in occasione di eventi, criticità e emergenze.
Una volta completato il percorso di formazione, i nuovi volontari saranno progressivamente coinvolti nelle attività, in un contesto che richiede sempre più competenze, presenze e collaborazione.
«Per Bergamo un fiore all’occhiello»
«Avere la Protezione civile integrata all’interno del Corpo della polizia locale è per noi un fiore all’occhiello - sottolinea Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza - ai nuovi volontari un sincero ringraziamento per la disponibilità e per l’impegno che metteranno al servizio della comunità».
Monica Porta, comandante della polizia locale e della protezione civile, sottolinea come si tratti di «un volontariato che richiede competenze, responsabilità e disponibilità immediata, e che per questo assume caratteristiche sempre più vicine a una dimensione professionale».
«Scelta di senso civico»
Una scelta carica di significato, da parte dei volontari, secondo la sindaca Elena Carnevali: «Significa scegliere di esserci, mettendosi a disposizione della comunità nei momenti più complessi ma, anche, nel lavoro quotidiano di prevenzione e cura del territorio. È una scelta che racconta il senso civico e la generosità di persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per gli altri. Ricordo l’impegno e la dedizione dimostrati in occasione dell’alluvione del 9 settembre 2024, un momento che resta per me indelebile».
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