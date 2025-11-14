A Bergamo: «Ex Gasometro, nel parcheggio rifiuti, spaccio e bivacchi»

«Ci sono persone che fanno uso di sostanze nascondendosi tra le auto o che bivaccano vicino alle casse e più un generale una situazione di degrado e sporcizia divenuta ormai insostenibile». Le segnalazioni arrivano dagli utenti del parcheggio d’interscambio all’ex Gasometro, oltre 300 posti auto a due passi dal centro e dalla stazione, tra le vie Gavazzeni e San Giovanni Bosco, alla Malpensata. Qui parcheggiano in molti, anche perché, spiegano, «il centro è troppo dispendioso e non ci sono altre grandi alternative per lasciare l’auto e andare al lavoro». Sono proprio gli abbonati e i clienti che frequentano quasi quotidianamente l’area di sosta inaugurata nel 2019 e gestita da Atb a riferire che «da tempo è diventata la terra di nessuno, complice anche la vicinanza con la stazione e con gli annessi problemi di sicurezza» e a chiedere che «vengano adottati i provvedimenti necessari, anche attraverso il coinvolgimento delle forze dell’ordine, per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro prima che si verifichino episodi più gravi».

Le segnalazioni degli automobilisti

«Sono una cliente abbonata al parcheggio da oltre tre anni e, purtroppo, mi trovo oggi a vivere un forte senso di insicurezza – spiega una donna che lavora in zona stazione –. Provo timore anche solo ad aprire il bagagliaio per prelevare i miei effetti personali necessari per recarmi al lavoro. Mi capita di dover essere accompagnata o di rimanere al telefono per sentirmi più tutelata. Nel parcheggio si riscontra con frequenza la presenza di tossicodipendenti, spacciatori, siringhe abbandonate e un generale stato di sporcizia. Inoltre il parcheggio sembra essere divenuto un luogo di dimora per persone che vi soggiornano e vi compiono atti di inciviltà, come urinare negli spazi comuni».

«Un giorno sì e uno no personale interno ad Atb passa dal parcheggio per verificare la situazione e segnalare eventuali criticità, in modo da poter intervenire» Problemi ribaditi anche da un’altra utente, che usa l’ex Gasometro per raggiungere il posto di lavoro in centro: «Comprendo le difficoltà nella gestione di un parcheggio aperto in questa zona e di questi tempi ma la mia sensazione è ci sia forte disinteresse e si dimentichi che il servizio si paga – spiega –. L’ingresso del parcheggio è costantemente presidiato da senzatetto che lasciano ovunque rifiuti di ogni genere. Di fianco alle macchinette stazionano stabilmente presenze poco rassicuranti. Una sera ho trovato un paio di ragazzi intenti a farsi una dose appoggiati alla mia auto. E nel pomeriggio di qualche giorno fa poco distante dalla mia vettura c’era un’intera comitiva».

La replica di Atb