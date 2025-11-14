Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 14 Novembre 2025

A Bergamo: «Ex Gasometro, nel parcheggio rifiuti, spaccio e bivacchi»

IL CASO. Gli utenti segnalano episodi di degrado: «Poca sicurezza». Atb: «È stata intensificata la pulizia, tutta l’area è video-servegliata».

Davide Amato
Davide Amato
Redattore
Una panoramica del parcheggio all’ex Gasometro, in zona stazione
Una panoramica del parcheggio all’ex Gasometro, in zona stazione
(Foto di Bedolis)

«Ci sono persone che fanno uso di sostanze nascondendosi tra le auto o che bivaccano vicino alle casse e più un generale una situazione di degrado e sporcizia divenuta ormai insostenibile». Le segnalazioni arrivano dagli utenti del parcheggio d’interscambio all’ex Gasometro, oltre 300 posti auto a due passi dal centro e dalla stazione, tra le vie Gavazzeni e San Giovanni Bosco, alla Malpensata. Qui parcheggiano in molti, anche perché, spiegano, «il centro è troppo dispendioso e non ci sono altre grandi alternative per lasciare l’auto e andare al lavoro». Sono proprio gli abbonati e i clienti che frequentano quasi quotidianamente l’area di sosta inaugurata nel 2019 e gestita da Atb a riferire che «da tempo è diventata la terra di nessuno, complice anche la vicinanza con la stazione e con gli annessi problemi di sicurezza» e a chiedere che «vengano adottati i provvedimenti necessari, anche attraverso il coinvolgimento delle forze dell’ordine, per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro prima che si verifichino episodi più gravi».

Sporcizia tra le auto parcheggiate
Sporcizia tra le auto parcheggiate
Alcune persone che bivaccano nel parcheggio
Alcune persone che bivaccano nel parcheggio

Le segnalazioni degli automobilisti

«Sono una cliente abbonata al parcheggio da oltre tre anni e, purtroppo, mi trovo oggi a vivere un forte senso di insicurezza – spiega una donna che lavora in zona stazione –. Provo timore anche solo ad aprire il bagagliaio per prelevare i miei effetti personali necessari per recarmi al lavoro. Mi capita di dover essere accompagnata o di rimanere al telefono per sentirmi più tutelata. Nel parcheggio si riscontra con frequenza la presenza di tossicodipendenti, spacciatori, siringhe abbandonate e un generale stato di sporcizia. Inoltre il parcheggio sembra essere divenuto un luogo di dimora per persone che vi soggiornano e vi compiono atti di inciviltà, come urinare negli spazi comuni».

«Un giorno sì e uno no personale interno ad Atb passa dal parcheggio per verificare la situazione e segnalare eventuali criticità, in modo da poter intervenire»

Problemi ribaditi anche da un’altra utente, che usa l’ex Gasometro per raggiungere il posto di lavoro in centro: «Comprendo le difficoltà nella gestione di un parcheggio aperto in questa zona e di questi tempi ma la mia sensazione è ci sia forte disinteresse e si dimentichi che il servizio si paga – spiega –. L’ingresso del parcheggio è costantemente presidiato da senzatetto che lasciano ovunque rifiuti di ogni genere. Di fianco alle macchinette stazionano stabilmente presenze poco rassicuranti. Una sera ho trovato un paio di ragazzi intenti a farsi una dose appoggiati alla mia auto. E nel pomeriggio di qualche giorno fa poco distante dalla mia vettura c’era un’intera comitiva».

La replica di Atb

Il parcheggio all’ex Gasometro è attenzionato da Atb: «Abbiamo intensificato la pulizia, inserendo interventi specifici per l’area cassa, i cestini, le aree verdi e i rifiuti speciali come le siringhe – spiegano dall’azienda –. Ogni tipologia di pulizia avviene con una media di una ogni 5 giorni, massimo 10 giorni. Un giorno sì e uno no personale interno ad Atb passa dal parcheggio per verificare la situazione e segnalare eventuali criticità, in modo da poter intervenire. L’area è totalmente video-sorvegliata e siamo a completa disposizione della polizia locale per collaborare. Abbiamo inserito un locker per il ritiro degli acquisti online, per incrementare il passaggio di persone nella zona. Con queste operazioni mandiamo un messaggio a chi bivacca nell’area: il parcheggio è controllato e l’attenzione alta, a tutela dei cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Sociale
senzatetto
Atb