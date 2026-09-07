A Bergamo si cerca Santiago, di 21 anni. Manca da casa da venerdì 4 settembre

Sono ore d’apprensione per la famiglia di Santiago Francesco de Oliveira, 21enne di Bergamo che manca da casa dall’ora di pranzo di venerdì 4 settembre. I parenti lo stanno cercando: quando si è allontanato indossava una maglietta bianca, pantaloni neri e scarpe nere. Chiunque avesse informazioni utili al suo ritrovamento può contattare i familiari ai numeri 349.8931292 e 329.1515735.