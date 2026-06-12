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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 12 Giugno 2026

A Bergamo «Spazi in connessione»: le proposte dei giovani per i quartieri

L’INIZIATIVA. Un budget complessivo di 3mila euro destinato alle idee di singoli o gruppi tra i 16 e i 25 anni. A Monterosso, Conca Fiorita e Valtesse.

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Redazione Web
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A Bergamo «Spazi in connessione»: le proposte dei giovani per i quartieri
Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo

Bergamo

Il Comune di Bergamo lancia la «Call di idee 2026 - Spazi in connessione», per offrire ai giovani le risorse e gli strumenti necessari per rendersi protagonisti del cambiamento all’interno dei propri quartieri.

Come funziona: dal 25 maggio al 21 giugno, singoli e gruppi (formali o informali) di persone d’età compresa tra i 16 e i 25 anni, che studiano o lavorano a Bergamo, potranno presentare proposte che favoriscano la socialità, la cultura, il benessere, la sostenibilità e la cittadinanza attiva. L’iniziativa mira a sostenere e finanziare progetti ideati direttamente dalle nuove generazioni, offrendo un contributo economico e un vero e proprio affiancamento progettuale e organizzativo.

Le idee dovranno toccare ambiti precisi: arte e creatività, cultura, sport e benessere, ambiente e sostenibilità, animazione degli spazi pubblici, solidarietà e cittadinanza attiva. Per «favorire coesione sociale e valorizzare il tessuto locale», spiega il Comune, le attività dovranno essere realizzate nei quartieri di Monterosso, Conca Fiorita e Valtesse (Sant’Antonio-Valverde e San Colombano).

Il finanziamento

Il finanziamento complessivo per la realizzazione dei progetti è di 3mila euro, con un massimo di 1.500 euro per ogni singola proposta. La gestione economica e l’affiancamento sul campo saranno coordinati dal partner di progetto «Hg80 impresa sociale», che aiuterà i giovani a effettuare le spese e a tradurre le idee in azioni concrete.

Le tappe del progetto

1. 25 maggio - 21 giugno - Raccolta delle idee: invio delle proposte tramite il modulo online dedicato.
2. Entro il 30 giugno - Valutazione e selezione: un’apposita commissione selezionerà i progetti vincitori.
3. Incubazione e realizzazione: accompagnamento dei gruppi guidati da educatori ed esperti nella messa in atto del progetto.

Maggiori informazioni a questo link.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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