Giovedì 07 Agosto 2025
A Bergamo torna il caldo africano: in arrivo picchi oltre i 37°C nel weekend
LE PREVISIONI. Da sabato l’anticiclone subtropicale porterà temperature estreme anche sulla città e in tutta la Lombardia. Previsti afa, notti tropicali e allerta caldo fino a Ferragosto.
Dopo una breve tregua con valori sotto media, torna a farsi sentire l’estate torrida anche su Bergamo e provincia. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, da questo fine settimana l’anticiclone africano interesserà tutta l’Italia, spingendo le temperature oltre i 35°C in diverse zone della Val Padana e portando punte fino a 37/39°C anche in Lombardia.
«Il caldo inizierà ad aumentare già da venerdì, ma sarà tra sabato e domenica che si registreranno i primi veri picchi – spiega Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo – con la Val Padana centro-orientale, tra cui anche la bergamasca, tra le aree più colpite».
Caldo e umidità: attesi giorni difficili e notti tropicali
L’ondata di calore sarà accompagnata da un marcato aumento dell’umidità, che renderà il caldo ancora più difficile da sopportare. Il disagio fisico sarà accentuato non solo durante il giorno, ma anche nelle ore notturne, con temperature minime che potrebbero non scendere sotto i 24/25°C. Condizioni ideali, dunque, per il ritorno delle notti tropicali, soprattutto nei centri urbani come Bergamo città, dove l’isola di calore tende ad amplificare gli effetti delle alte temperature.
Meteo a Bergamo: tempo stabile e soleggiato, ma possibili temporali sulle Alpi
Sul fronte delle condizioni del cielo, l’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione. A Bergamo il sole sarà protagonista per tutto il weekend e buona parte della prossima settimana. Tuttavia, non si escludono brevi temporali di calore sulle Alpi e localmente anche sulle Prealpi, soprattutto nel pomeriggio.
Secondo Mazzoleni: «Almeno fino a Ferragosto il sole dominerà la scena. Solo tra il 16 e il 17 agosto si intravede un possibile cambiamento con l’arrivo di correnti più fresche e qualche rovescio anche in pianura, ma è un’ipotesi da confermare nei prossimi aggiornamenti».
Allerta caldo per Bergamo e Nord Italia: attenzione a bambini e anziani
Con temperature elevate e afa in aumento, le autorità sanitarie raccomandano attenzione per le fasce più fragili, come anziani, bambini e persone con patologie croniche. Si consiglia di: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali del giorno, idratarsi frequentemente, evitare attività fisica intensa all’aperto, prestare attenzione ai colpi di calore, anche in casa.
Ferragosto rovente: temperature ancora sopra i 35°C
Le previsioni per la settimana di Ferragosto non lasciano molti dubbi: il caldo continuerà a dominare su tutta la penisola. Anche a Bergamo le massime potrebbero superare nuovamente i 36°C tra il 14 e il 15 agosto. Solo dal 16 in poi si intravede un possibile, seppur lieve, calo termico al Nord. Nel frattempo, al Centro-Sud l’ondata di calore potrebbe addirittura intensificarsi, con punte fino a 39°C tra Puglia e Basilicata, rendendo questa una delle fasi più calde dell’estate 2025.
