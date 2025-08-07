A Bergamo torna il caldo africano: in arrivo picchi oltre i 37°C nel weekend

Dopo una breve tregua con valori sotto media, torna a farsi sentire l’estate torrida anche su Bergamo e provincia. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com , da questo fine settimana l’anticiclone africano interesserà tutta l’Italia, spingendo le temperature oltre i 35°C in diverse zone della Val Padana e portando punte fino a 37/39°C anche in Lombardia .

«Il caldo inizierà ad aumentare già da venerdì, ma sarà tra sabato e domenica che si registreranno i primi veri picchi – spiega Manuel Mazzoleni , meteorologo di 3bmeteo – con la Val Padana centro-orientale, tra cui anche la bergamasca, tra le aree più colpite».

Caldo e umidità: attesi giorni difficili e notti tropicali

L’ondata di calore sarà accompagnata da un marcato aumento dell’umidità , che renderà il caldo ancora più difficile da sopportare. Il disagio fisico sarà accentuato non solo durante il giorno, ma anche nelle ore notturne, con temperature minime che potrebbero non scendere sotto i 24/25°C . Condizioni ideali, dunque, per il ritorno delle notti tropicali, soprattutto nei centri urbani come Bergamo città, dove l’isola di calore tende ad amplificare gli effetti delle alte temperature.

Meteo a Bergamo: tempo stabile e soleggiato, ma possibili temporali sulle Alpi

Sul fronte delle condizioni del cielo, l’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione. A Bergamo il sole sarà protagonista per tutto il weekend e buona parte della prossima settimana. Tuttavia, non si escludono brevi temporali di calore sulle Alpi e localmente anche sulle Prealpi, soprattutto nel pomeriggio.