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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 03 Luglio 2026

A Boccaleone ha riaperto il Parco Ramacci

I LAVORI. L’area verde all’angolo tra via Gasparini e via Pollack. Intervento da 40mila euro, concluso con quasi un mese d’anticipo.

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Redazione Web
Redazione Web
A Boccaleone ha riaperto il Parco Ramacci
La riapertura del Parco Ramacci a Boccaleone

Boccaleone

A Boccaleone nella mattinata di venerdì 3 luglio ha riaperto il Parco Ramacci, all’angolo tra via Gasparini e via Pollack, dopo gli interventi di restyling degli arredi, della recinzione e delle pavimentazioni antitrauma delle aree gioco.

Con un mese d’anticipo

Lavori iniziati il 26 maggio e terminati con quasi un mese d’anticipo rispetto ai tempi previsti, restituendo ai cittadini un’importante area verde, particolarmente preziosa durante il periodo estivo. Un investimento di 40mila euro: per la recinzione perimetrale è stato necessario un intervento di idrolavaggio con trattamenti di ripristino delle parti danneggiate, quindi sono stati riverniciati il muro di sostegno e la rete metallica. Riqualificati anche gli arredi urbani, con lavaggio e trattamento con prodotti per esterni.

Verde e tavoli da picnic

Particolare attenzione al verde: eliminato il seccume per prevenire il rischio di caduta rami, fresate le ceppaie, sistemati gli avvallamenti del terreno. La ceppaia di un albero gravemente danneggiato dal vento è stata conservata e trasformata in una seduta naturale a disposizione dei visitatori.

Sono state revisionate le aree gioco. Rimosse le vecchie pavimentazioni sintetiche in gomma e sostituite con ghiaia sciolta, per garantire la piena permeabilità del terreno. Verranno poi installati nuovi tavoli da picnic per favorire socializzazione e convivialità.

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