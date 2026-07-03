A Boccaleone ha riaperto il Parco Ramacci

A Boccaleone nella mattinata di venerdì 3 luglio ha riaperto il Parco Ramacci, all’angolo tra via Gasparini e via Pollack, dopo gli interventi di restyling degli arredi, della recinzione e delle pavimentazioni antitrauma delle aree gioco.

Con un mese d’anticipo

Lavori iniziati il 26 maggio e terminati con quasi un mese d’anticipo rispetto ai tempi previsti, restituendo ai cittadini un’importante area verde, particolarmente preziosa durante il periodo estivo. Un investimento di 40mila euro: per la recinzione perimetrale è stato necessario un intervento di idrolavaggio con trattamenti di ripristino delle parti danneggiate, quindi sono stati riverniciati il muro di sostegno e la rete metallica. Riqualificati anche gli arredi urbani, con lavaggio e trattamento con prodotti per esterni.

Verde e tavoli da picnic

Particolare attenzione al verde: eliminato il seccume per prevenire il rischio di caduta rami, fresate le ceppaie, sistemati gli avvallamenti del terreno. La ceppaia di un albero gravemente danneggiato dal vento è stata conservata e trasformata in una seduta naturale a disposizione dei visitatori.