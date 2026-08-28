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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 28 Agosto 2026

A Crespi si arriva solo a piedi: dalle alte valli all’Isola, trasporti pubblici poco «turistici»

GLI ORARI. Ad agosto e nei festivi risicate (se non assenti) le corse da e per diverse destinazioni di provincia.

Lettura 3 min.
Fausta Morandi
Fausta Morandi

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A Crespi si arriva solo a piedi: dalle alte valli all’Isola, trasporti pubblici poco «turistici»
Gromo, in alta Valle Seriana: raggiungerlo con i mezzi pubblici, in una domenica di fine agosto, non è possibile per mancanza di corse

Il tema non nasce certo oggi: con i tagli degli anni passati, il trasporto pubblico locale si è ridotto all’osso, diventando sempre più un servizio essenzialmente scolastico, specialmente nel bacino extraurbano. Un aspetto che emerge anche spulciando gli orari di agosto e soprattutto domenicali: lo sforzo – reso necessario da una coperta ben corta – di indicare le priorità, ha portato già da tempo a limare corse in questi ambiti.

Con un effetto evidente: raggiungere in pullman le località turistiche della provincia, specialmente le più distanti dal capoluogo, per una gita, ad agosto o nei giorni festivi d’estate, può diventare molto complicato, quando non impossibile.

Il ruolo dei mezzi pubblici anche per il turismo

Il ruolo dei trasporti era stato sollevato già nei giorni scorsi sul nostro giornale, proprio nel dibattito sul turismo. Il presidente della Camera di commercio Giovanni Zambonelli aveva per esempio rilevato come «una rete più capillare e con servizi distribuiti nell’arco della giornata non servirebbe soltanto a chi vive e lavora in provincia, ma renderebbe più facilmente accessibili le diverse destinazioni anche ai turisti». La logica sarebbe anche di prolungare la permanenza sul territorio in termini di pernottamenti, allargando la proposta turistica.

Per vedere, con qualche esempio, i collegamenti attuali abbiamo utilizzato il portale «Muoversi in Lombardia» della Regione, ipotizzando uscite dal mattino, dalla stazione autolinee di Bergamo.

Una panoramica della situazione

Guardando alle valli, un luogo a cui dedicare una visita è certamente Cornello dei Tasso, con la sua storia legata alla nascita delle Poste. Il borgo si raggiunge solo a piedi, ma la fermata di riferimento dell’autobus è quella di via Orbrembo, a Camerata Cornello. Con l’orario estivo, un collegamento è garantito circa ogni ora, che diventa ogni mezz’ora la mattina presto e in orario pranzo, dal lunedì al sabato. Diversa la situazione domenicale: qui le partenze (e i rientri) sono ogni due ore circa. E per il ritorno l’ultima è poco dopo le 18, escludendo quindi giretti serali. Tema che vale anche, un po’ più a valle, per San Pellegrino, sulla stessa direttrice: anche qui, ultima corsa domenicale per scendere è alle 18,25, e poco più in là si va pure in settimana. Più regolare l’offerta durante il giorno – tolto anche qui il calo domenicale. Salire oltre Piazza Brembana è però tutt’altra faccenda. Per andare domani a Carona, il portale propone in mattinata due soluzioni, con partenza alle 8,12 o 10,12. Il ritorno in giornata richiederebbe però quasi 3 ore, dalle 17,24 alle 20,13. E questa domenica nessuna corsa permette di raggiungere o scendere dal paese.

Situazione simile in Valle Seriana. Fino a Clusone per esempio in settimana e il sabato diverse opzioni ci sono (anche qui ben più diluite la domenica), con viaggi però che raggiungono anche l’ora e mezza di durata. Il quadro si fa più complicato se si vuol salire a un borgo storico dell’alta valle come Gromo. Per oggi, un venerdì di fine agosto, il portale propone soluzioni con due cambi ciascuna: tram, poi bus da Albino a Clusone, e di nuovo bus da Clusone all’alta valle. Partenza alle 8,55, 9,55 o 11,55, per durate complessive che non scendono sotto le due ore. Ben poco proponibile, se si intende fare una gita in giornata. Sostanzialmente impraticabile la domenica: nell’orario estivo le corse Clusone-Lizzola sono due in tutto in andata, e altrettante in ritorno.

Pianura e Isola

Partiamo da Crespi d’Adda, primo e a lungo unico bene Unesco della nostra provincia. Domani e domenica, affidandosi alle indicazioni di Google Maps, per raggiungere il villaggio con partenza da Bergamo intorno alle 9 del mattino, è necessario arrivare in autobus a Capriate San Gervasio, e poi coprire a piedi un tratto di circa mezz’ora. Restando nell’Isola, andare questa domenica a Sotto il Monte permetterebbe di partire dalle Autolinee in mattinata solamente in due orari, con una delle opzioni proposte che supera l’ora di viaggio.

Anche il Castello di Malpaga, a Cavernago, è certamente tra le mete gettonate. Il portale non dà soluzioni disponibili per stamattina, nè per domattina, ma ricerche sulla linea propongono la tratta R di Arriva, dalle Autolinee di Bergamo fino a Soncino, nel Cremonese, attraversando la pianura orientale. Arrivare a «Malpaga bivio» richiede poco meno di mezz’ora, con poi una camminata di un chilometro. In mattinata, dalle 8,50 alle 13,20, fino al 30 agosto, le corse sono quattro il sabato, meno di una ogni ora. Con settembre si sale a 6, così come a giugno-luglio. La domenica, però, le opzioni sono a zero. Questa linea, ma pure la Bergamo-Calcinate-Palosco-Palazzolo, dagli orari pubblicati risulta solamente feriale.

Con l’arrivo di settembre arriveranno già alcuni cambiamenti, mentre dal 14 settembre entrerà in vigore l’orario invernale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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