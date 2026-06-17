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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 17 Giugno 2026

A Edoné torna «Il parco dei dischi»: fiera dei vinili e non solo

L’APPUNTAMENTO. Domenica 21 giugno dalle 11 alle 20. Spazio anche al vintage con il mercatino di Baroneostu. Area ristoro aperta per pranzo e cena.

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Redazione Web
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A Edoné torna «Il parco dei dischi»: fiera dei vinili e non solo
A Edoné torna «Il parco dei dischi»

Bergamo

Dopo aver festeggiato la riapertura, a Edoné torna uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di musica e collezionismo. Domenica 21 giugno, dalle 11 alle 20, lo spazio di via Gemelli a Redona ospiterà una nuova edizione ospita una nuova edizione de «Il parco dei dischi», fiera dedicata al mondo del vinile.

Tra musica e vintage

Oltre venti espositori da tutta Italia con dischi in vinile, cd e audiocassette, da acquistare o scambiare. In una giornata con la musica protagonista e l’area ristoro aperta senza interruzioni, da pranzo a cena. Contemporaneamente sarà aperto il mercatino vintage di Baroneostu, realtà nata a Torino e conosciuta per la ricerca di capi di seconda mano e per il recupero creativo di abbigliamento e accessori vintage.

L’appuntamento, con ingresso gratuito, è per domenica 21 giugno dalle 11 alle 20. Edoné si trova a Redona, Bergamo, in via Gemelli 17.

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