A Edoné torna «Il parco dei dischi»: fiera dei vinili e non solo

Tra musica e vintage

Oltre venti espositori da tutta Italia con dischi in vinile, cd e audiocassette, da acquistare o scambiare. In una giornata con la musica protagonista e l’area ristoro aperta senza interruzioni, da pranzo a cena. Contemporaneamente sarà aperto il mercatino vintage di Baroneostu, realtà nata a Torino e conosciuta per la ricerca di capi di seconda mano e per il recupero creativo di abbigliamento e accessori vintage.