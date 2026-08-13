A Napoli turista bergamasca trovata a terra per strada con una ferita alla testa
IL CASO. A dare l’allarme un passante poco dopo mezzanotte tra il 12 e il 13 agosto. I carabinieri stanno accertando se sia stato un fatto accidentale o tentativo di rapina.Lettura meno di un minuto.
Una donna è stata trovata, la scorsa notte, riversa a terra in via Santa Teresa degli Scalzi, a Napoli, con una ferita alla testa. Si tratta di una 47enne della provincia di Bergamo. Lo riporta l’Ansa.
A far scattare l’allarme sono state alcune persone che hanno allertato una pattuglia dei carabinieri che stava passando in zona. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasferito la turista all’ospedale Cardarelli, dove è tuttora ricoverata per un trauma cranico.
Non si conosce ancora la dinamica dell’evento. Bisogna accertare se si è trattato di un fatto accidentale e se la turista sia stata spinta in un tentativo di rapina. I militari del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella stanno analizzando diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali commerciali della zona per cercare di ricostruire quanto accaduto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA