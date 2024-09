A4, chiusure notturne alle stazioni di Capriate, Bergamo, Dalmine, Rovato e all’area di servizio Brembo Sud

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di manutenzione dei pali della luce e lavori di pavimentazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

Dalle 22 di lunedì 9 alle 5 di martedì 10 settembre

Saranno chiusi i rami di svincolo in entrata della stazione di Capriate verso entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa, per chi è diretto verso Milano, si consiglia di entrare a Trezzo, per chi è diretto verso Brescia, si consiglia di entrare a Dalmine. Sarà chiuso il ramo di svincolo in uscita della stazione di Capriate, per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire dalla stazione di Trezzo.

Dalle 22 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 settembre

Saranno chiusi i rami di svincolo della stazione di Capriate in entrata verso entrambe le direzioni, Milano e Brescia In alternativa, per chi è diretto verso Milano, si consiglia di entrare a Trezzo, per chi è diretto verso Brescia, si consiglia di entrare a Dalmine. Sarà chiuso il ramo di svincolo in uscita della stazione di Capriate, per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire dalla stazione di Dalmine. Sarà chiuso il ramo di svincolo in uscita della stazione di Bergamo, per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire dalla stazione di Dalmine.

Dalle 22 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 settembre

Sarà chiusa l’area di servizio Brembo Sud, nel tratto Capriate-Dalmine verso Brescia.

Dalle 22 di giovedì 12 alle 5 di venerdì 13 settembre

Saranno chiusi i rami di svincolo in entrata della stazione di Dalmine verso entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa, per chi è diretto verso Milano, si consiglia di entrare a Capriate, per chi è diretto verso Brescia, si consiglia di entrare a Bergamo. Sarà chiuso il ramo di svincolo in uscita della stazione di Dalmine, per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire dalla stazione di Bergamo.

Dalle 22 di venerdì 13 alle 6 di sabato 14 settembre