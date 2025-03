A4, ecco le chiusure notturne per l’ingresso a Bergamo

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, nei seguenti giorni e orari: nelle due notti di lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile, con orario 21-5; dalle 21 di giovedì 3 alle 5 di venerdì 4 aprile. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano: Dalmine; verso Brescia: Seriate.