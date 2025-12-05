Accusato di maltrattamenti e stalking: 34enne assolto

Dai banchi della difesa, l’avvocato Rocco Gargano ha invece invocato l’assoluzione «con la formula ritenuta più opportuna» per tutti i capi di imputazione. In primis, il legale ha escluso che l’autore dell’incendio all’auto della donna fosse il suo assistito: quella sera si trovava con la nuova compagna e le stesse riprese delle telecamere che inquadrano l’autore avrebbero dato un’immagine (seppure con mascherina, visto il periodo Covid) che non corrisponde al 34enne. Il legale ha quindi evidenziato come il suo assistito, in aula, non abbia negato alcuni fatti – riguardanti le liti con la ex compagna –, ma li abbia invece contestualizzati. Sulle liti, la difesa ha evidenziato come l’imputato «non ha negato molte circostanze», anzi ne abbia persino riconosciute alcune dove non vi erano neanche prove. Ma le ha invece inquadrate in «un contesto tossico, fatto di amore e contrasti frequenti». Un rapporto litigioso insomma, che a volte degenerava a detta anche di un amico di lui, chiamato in aula a testimoniare. Ieri si è chiuso il primo grado del processo: il 34enne è stato assolto con formula piena da tutti i reati contestati.