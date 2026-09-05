Addio a Emilio Pozzi, per oltre vent’anni alla guida dell’Ordine dei medici

Ha guidato per oltre vent’anni l’Ordine dei Medici di Bergamo, dal 1997 fino al 2018. Ancora prima, negli anni ’80, fu tra i soci fondatori della Società italiana dei medici di Medicina generale ed è stato un grande innovatore della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale (Simg), di cui è stato anche presidente provinciale e regionale. Si è spento sabato 5 settembre, a 92 anni, il dottor Emilio Pozzi, figura di riferimento per la medicina bergamasca e non solo.

«La sua vita è stata interamente connotata dall’amore per la professione» «Una figura fondamentale per la mia vita – afferma Guido Marinoni, attuale presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo –, per me è stato come un padre professionale. La sua vita è stata interamente connotata dall’amore per la professione».

Anche in pensione, non aveva smesso di occuparsi del mondo dei medici: «È stato infatti anche presidente della Federspev Bergamo (Federazione sanitari pensionati e vedove)», associazione che tutela i diritti e gli interessi dei pensionati del settore sanitario e dei loro familiari.

MariaTeresa Lorenzi è stata una collaboratrice del dottor Pozzi agli inizi della Simg e attuale presidente della Federspev. «Aveva una mente superiore – lo ricorda –. Il dottor Pozzi aveva fatto anche la prima cartella cartacea a Bergamo, per la raccolta dati per gli ambulatori. Era la vera anima della Federspev, una persona dal carattere forte ma generosissima, dal lato umano spiccato».

I funerali lunedì 7 settembre