Addio a Emilio Pozzi, per oltre vent’anni alla guida dell’Ordine dei medici
IL LUTTO. Il medico, figura di riferimento della sanità bergamasca, è morto a 92 anni. I funerali lunedì 7 settembre alle 15 nella parrocchiale di Osio Sopra.Lettura 1 min.
Bergamo
Ha guidato per oltre vent’anni l’Ordine dei Medici di Bergamo, dal 1997 fino al 2018. Ancora prima, negli anni ’80, fu tra i soci fondatori della Società italiana dei medici di Medicina generale ed è stato un grande innovatore della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale (Simg), di cui è stato anche presidente provinciale e regionale. Si è spento sabato 5 settembre, a 92 anni, il dottor Emilio Pozzi, figura di riferimento per la medicina bergamasca e non solo.
«La sua vita è stata interamente connotata dall’amore per la professione»
«Una figura fondamentale per la mia vita – afferma Guido Marinoni, attuale presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo –, per me è stato come un padre professionale. La sua vita è stata interamente connotata dall’amore per la professione».
Anche in pensione, non aveva smesso di occuparsi del mondo dei medici: «È stato infatti anche presidente della Federspev Bergamo (Federazione sanitari pensionati e vedove)», associazione che tutela i diritti e gli interessi dei pensionati del settore sanitario e dei loro familiari.
MariaTeresa Lorenzi è stata una collaboratrice del dottor Pozzi agli inizi della Simg e attuale presidente della Federspev. «Aveva una mente superiore – lo ricorda –. Il dottor Pozzi aveva fatto anche la prima cartella cartacea a Bergamo, per la raccolta dati per gli ambulatori. Era la vera anima della Federspev, una persona dal carattere forte ma generosissima, dal lato umano spiccato».
I funerali lunedì 7 settembre
I funerali del dottor Emilio Pozzi saranno celebrati lunedì 7 settembre alle 15 nella parrocchiale di Osio Sopra, partendo dall’abitazione di via Manzoni 5. Dopo la cerimonia, si proseguirà per il cimitero di Brembate.
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