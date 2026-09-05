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Cronaca / Bergamo Città Sabato 05 Settembre 2026

Addio a Emilio Pozzi, per oltre vent’anni alla guida dell’Ordine dei medici

IL LUTTO. Il medico, figura di riferimento della sanità bergamasca, è morto a 92 anni. I funerali lunedì 7 settembre alle 15 nella parrocchiale di Osio Sopra.

Lettura 1 min.
Pietro Giudici
Pietro Giudici Redattore
Addio a Emilio Pozzi, per oltre vent’anni alla guida dell’Ordine dei medici
Emilio Pozzi

Bergamo

Ha guidato per oltre vent’anni l’Ordine dei Medici di Bergamo, dal 1997 fino al 2018. Ancora prima, negli anni ’80, fu tra i soci fondatori della Società italiana dei medici di Medicina generale ed è stato un grande innovatore della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale (Simg), di cui è stato anche presidente provinciale e regionale. Si è spento sabato 5 settembre, a 92 anni, il dottor Emilio Pozzi, figura di riferimento per la medicina bergamasca e non solo.

«La sua vita è stata interamente connotata dall’amore per la professione»

«Una figura fondamentale per la mia vita – afferma Guido Marinoni, attuale presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo –, per me è stato come un padre professionale. La sua vita è stata interamente connotata dall’amore per la professione».

Anche in pensione, non aveva smesso di occuparsi del mondo dei medici: «È stato infatti anche presidente della Federspev Bergamo (Federazione sanitari pensionati e vedove)», associazione che tutela i diritti e gli interessi dei pensionati del settore sanitario e dei loro familiari.

MariaTeresa Lorenzi è stata una collaboratrice del dottor Pozzi agli inizi della Simg e attuale presidente della Federspev. «Aveva una mente superiore – lo ricorda –. Il dottor Pozzi aveva fatto anche la prima cartella cartacea a Bergamo, per la raccolta dati per gli ambulatori. Era la vera anima della Federspev, una persona dal carattere forte ma generosissima, dal lato umano spiccato».

I funerali lunedì 7 settembre

I funerali del dottor Emilio Pozzi saranno celebrati lunedì 7 settembre alle 15 nella parrocchiale di Osio Sopra, partendo dall’abitazione di via Manzoni 5. Dopo la cerimonia, si proseguirà per il cimitero di Brembate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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