Addio a Fabio Fusco, manager da Legler alle case di moda

Spesso si dice che ogni luogo in cui si vive o da cui si transita lasci tracce dentro di noi. Nella sua vita Fabio Fusco ha girato il mondo per lavoro, ma con lo sguardo e il pensiero sempre rivolti verso i suoi due centri di gravità, i posti del cuore. Della terra d’origine, quella partenopea, e della terra adottiva, la nostra, in Fusco risaltavano qualità che finivano per completarsi. Giovedì notte (30 luglio) il manager 76enne, che risiedeva in Santa Lucia, ha lasciato i suoi cari e i tantissimi colleghi, amici e conoscenti in cui ha impresso un grande ricordo. Una persona di spessore, «ironica, gaudente e molto dedita al suo lavoro e alla sua famiglia», racconta la figlia Fabrizia. Per lei, la moglie Carmen e il figlio Ippolito, così come per i nipoti, era uno «scoglio solido che portava in palmo di mano i suoi affetti», verso cui era generoso oltre misura.

Un’«integrità e una correttezza» riscontrabili anche nell’ambiente di lavoro. Arrivato a Bergamo a metà anni ’80, Fusco inizia a lavorare a Ponte San Pietro per Fredi Legler e a 36 anni diventa direttore generale della Leglertex. Poi diversi incarichi di prestigio in case di moda del lusso, tra cui Loro Piana, Moncler, Ferrè e Calvin Klein. Ha fatto del suo lavoro una missione, mai visto come un dovere. Amava raccontare dei suoi viaggi, al centro dei suoi discorsi assieme all’altra sua grande passione: il calcio e, in particolare, il Napoli.

La passione per il Napoli

Non si è mai perso una partita degli azzurri, così come difficilmente mancava a un appuntamento del Rotary Club Bergamo Ovest, di cui faceva parte dal 1991. Due ex presidenti del Circolo, Roberto Magri e Stefano Maroni, ne tracciano un ricordo unanime: «Una persona squisita, sobria, dall’eleganza innata nel portamento e nel colloquiare. Molto attivo nelle nostre attività, ha certamente lasciato un segno importante».