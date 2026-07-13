Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 13 Luglio 2026

Addio a Manuel «Defe», papà e ingegnere dal cuore d’oro: aveva 35 anni

IL LUTTO. Manuel De Felice vive in zona Borgo Palazzo da una decina d’anni con la sua famiglia. Ha affrontato la malattia con coraggio fino all’ultimo. Dieci giorni prima di morire aveva regalato al figlio Filippo il suo primo volo

Lettura 1 min.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Addio a Manuel «Defe», papà e ingegnere dal cuore d’oro: aveva 35 anni
Manuel De Felice

Ha destato profonda commozione la scomparsa di Manuel De Felice, morto domenica 5 luglio a soli 35 anni per un male incurabile. Originario di Melzo, una decina di anni fa si era trasferito per amore a Bergamo. Aveva costruito la sua famiglia con Anna e viveva in via Serassi, zona Borgo Palazzo, con il figlio Filippo, di soli 7 anni. Anche in città si era ambientato bene, grazie al suo carattere gioviale.

«Ci mancherà la sua voglia di vivere, visto che ha lottato sino alla fine senza mai lamentarsi. Basti pensare che dieci giorni prima di morire ha voluto fare il battesimo del volo a suo figlio, portando la famiglia ad Ibiza»

Un anno e mezzo fa Manuel era stato colpito da un mal di schiena che in breve tempo ha purtroppo svelato un brutto male. «In questi mesi ha sempre mostrato grande determinazione e voglia di vivere - commentano i familiari -. Non si è mai sottratto alle cure, viaggiando per ospedali da Milano a Trento. Era un bravo ragazzo, destinato a far carriera anche nel lavoro, che lo portava spesso all’estero. Ci tenevamo a comunicare la sua scomparsa anche in città, perché la notte della scomparsa siamo subito partiti per Melzo, dove abbiamo allestito la camera ardente e poi celebrato i funerali, ai quali hanno partecipato più di 300 persone – proseguono i famigliari -. Ci mancherà la sua voglia di vivere, visto che ha lottato sino alla fine senza mai lamentarsi. Basti pensare che dieci giorni prima di morire ha voluto fare il battesimo del volo a suo figlio, portando la famiglia ad Ibiza».

Dopo le superiori, Manuel aveva iniziato a lavorare come elettricista, ma nel contempo si è iscritto all’università dove si è laureato in ingegneria, costruendosi una carriera come project manager

Dopo le superiori, Manuel aveva iniziato a lavorare come elettricista, ma nel contempo si è iscritto all’università dove si è laureato in ingegneria, costruendosi una carriera come project manager. Aveva la passione per il calcio, le biciclette e la sua famiglia, nata dall’amore per Anna, coronato dall’arrivo di Filippo. La scomparsa di Manuel De Felice, soprannominato «Defe», ha commosso due comunità, Bergamo e Melzo. I suoi amici, che sabato sera hanno organizzato un evento per raccogliere fondi da destinare ai suoi cari, lo ricordano come «un ragazzo dal cuore d’oro che con il suo esempio ha lasciato un messaggio forte a tutti noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Scienze naturali
Sociale
Scienza, Tecnologia
Manuel De Felice