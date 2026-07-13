Addio a Manuel «Defe», papà e ingegnere dal cuore d’oro: aveva 35 anni

Ha destato profonda commozione la scomparsa di Manuel De Felice, morto domenica 5 luglio a soli 35 anni per un male incurabile. Originario di Melzo, una decina di anni fa si era trasferito per amore a Bergamo. Aveva costruito la sua famiglia con Anna e viveva in via Serassi, zona Borgo Palazzo, con il figlio Filippo, di soli 7 anni. Anche in città si era ambientato bene, grazie al suo carattere gioviale.

«Ci mancherà la sua voglia di vivere, visto che ha lottato sino alla fine senza mai lamentarsi. Basti pensare che dieci giorni prima di morire ha voluto fare il battesimo del volo a suo figlio, portando la famiglia ad Ibiza» Un anno e mezzo fa Manuel era stato colpito da un mal di schiena che in breve tempo ha purtroppo svelato un brutto male. «In questi mesi ha sempre mostrato grande determinazione e voglia di vivere - commentano i familiari -. Non si è mai sottratto alle cure, viaggiando per ospedali da Milano a Trento. Era un bravo ragazzo, destinato a far carriera anche nel lavoro, che lo portava spesso all’estero. Ci tenevamo a comunicare la sua scomparsa anche in città, perché la notte della scomparsa siamo subito partiti per Melzo, dove abbiamo allestito la camera ardente e poi celebrato i funerali, ai quali hanno partecipato più di 300 persone – proseguono i famigliari -. Ci mancherà la sua voglia di vivere, visto che ha lottato sino alla fine senza mai lamentarsi. Basti pensare che dieci giorni prima di morire ha voluto fare il battesimo del volo a suo figlio, portando la famiglia ad Ibiza».