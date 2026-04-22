Addio a Margherita Caggese, avvocata stimata del foro bergamasco

Gli anni della formazione

Dopo il diploma conseguito al liceo classico Sant’Alessandro, Margherita Caggese si è laureata nel 1985 in Giurisprudenza all’università degli studi di Milano ed è iscritta all’albo degli avvocati di Bergamo dal 1991. All’inizio della carriera ha collaborato con il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano e fino al 1994 ha collaborato con l’avvocato Giorgio Boldizzoni di Bergamo, mentre poi ha intrapreso la sua carriera con lo studio legale Alessandro Cicolari, diventando socia il primo gennaio del 2007, specializzata in diritto di lavoro e di famiglia.

Il ricordo dei colleghi

Matteo Golferini e Sergio Gandi, soci dello studio legale con Margherita Caggese, la ricordano come «una grandissima avvocata, cresciuta alla scuola di Alessandro Cicolari, con una conoscenza approfondita della materia giuslavoristica e del diritto di famiglia e un talento naturale nella relazione con il cliente. Aperta e disponibile con tutti, e soprattutto con i colleghi e con i clienti, ha dato un fondamentale contributo a costruire, con i suoi insegnamenti preziosi, la straordinaria squadra di giovani avvocati ed avvocate da cui oggi lo studio è costituito. Per noi non è stata solo una collega e socia, ma un’amica, una sorella con cui abbiamo condiviso i momenti felici e anche quelli più complessi di oltre un ventennio di lavoro e vita comune – proseguono Golferini e Gandi -. Abbiamo vissuto mille occasioni di scambio e collaborazione professionale, mille momenti di condivisione umana e personale. Quando avevi bisogno, lei c’era sempre. Poi aveva la grande capacità di sdrammatizzare e anche, quando serviva, la parola o il consiglio che ti faceva stare bene: una professionista, una donna, un’amica di incommensurabile valore».