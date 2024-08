Addio al gran caldo, domenica temporali e temperature in calo

Per i prossimi giorni sono previste temperature più fresche grazie all’arrivo di pioggia che porterà ad un generale ricambio d’aria, anche se - come rovescio della medaglia - occorrerà fare attenzione ai fenomeni atmosferici che si preannunciano particolarmente intensi. Dopo giorni di afa è previsto dunque uno stop al grande caldo. A tal proposito, i meteorologi di 3B Meteo indicano per i prossimi giorni alta probabilità di nubifragi e temporali, associati ad un calo termico che potrebbe anche superare i 6-8 gradi.

«Fino a sabato 17 agosto avremo ancora caldo intenso e afa abbastanza elevata ma da domenica è previsto l’arrivo di una perturbazione che abbasserà le temperature» «Viviamo ancora le ultime ore tra grande caldo e locali forti temporali, ma tra domenica e la prima parte della prossima settimana si cambia con fenomeni anche violenti e generale ricambio d’aria su gran parte della Penisola – commenta Edoardo Ferrara di 3B Meteo -. Fino a sabato 17 agosto avremo ancora caldo intenso e afa abbastanza elevata ma da domenica è previsto l’arrivo di una perturbazione che abbasserà le temperature». Oggi la giornata si manterrà dunque abbastanza calda, anche se non si raggiungeranno le temperature dei giorni scorsi. Le previsioni indicano la minima a 21 gradi e la massima a 33. Già dalla serata sono previste le prime nubi sparse che nella notte potrebbero portare ai primi piovaschi. Sarà però domenica la giornata clou per il maltempo con meteo perturbato per tutta la giornata.

