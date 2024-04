Addio Antonia, titolare del bar Tertulia a Bergamo: «Aiutava gli altri»

Da quel momento il locale è diventato esempio di solidarietà e accoglienza. Un punto apprezzato e frequentato da studenti che lo affollano per le colazioni prima del suono della campanella, avventori per la pausa pranzo e in cerca di un buon caffè. Ma non solo, anche spazio per leggere e comperare i prodotti di Libera Terra (coltivati in terre confiscate alle mafie), del commercio equo e solidale, di Colibrì (laboratorio del legno dell’Aeper) e di Dolci Sogni Liberi (laboratorio di pasticceria del carcere). «Tertulia in spagnolo significa momento di convivialità. Era e continua a esser questo per noi il locale: un luogo dove stare bene, condividere pensieri e incontri», racconta Antonio, insieme ad Antonia da 41 anni. Mancata a 60 anni, Antonia era mamma e nonna molto amata.