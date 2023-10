Addio a Maria Signori, a Bergamo una vita per i bisognosi

Martedì sera 3 ottobre si è sentita male in casa e il malore è risultato fatale nonostante il pronto intervento del 112. La scomparsa ha lasciato senza parole don Biagio Ferrari, che ha lavorato con lei per 50 anni dopo aver fondato nel 1970 la comunità. «Originaria di Nembro, Maria Signori ha dapprima lavorato con don Romano Breviario, curato di Alzano, fondando una piccola comunità di donne – ricorda don Biagio -. Dopo una missione in Germania è tornata a Bergamo, trasferendosi in via Paglia e poi dal 1973 nella nostra comunità, dove si è sempre resa disponibile per tutte le attività. Maria era molto devota e si è impegnata prima come catechista e poi con i ragazzi disabili di Albino, dedicandosi ai più bisognosi con un ruolo molto grande nei confronti della carità». Per un periodo Maria Signori ha seguito anche il nipote Fra Gianluigi Marcassoli, missionario in Costa d’Avorio, e anche il fratello Gennaro aveva scelto di prendere i voti.