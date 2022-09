Adiconsum: «Promozioni “senza impegno”, poi il contratto da migliaia di euro: attenzione a cosa firmate»

Adiconsum Bergamo mette in guardia i cittadini, soprattutto gli anziani, dai venditori porta a porta che fanno firmare carte «senza impegno» che poi si rivelano contratti di acquisto a tutti gli effetti. «Prima, il contatto telefonico che sempre più spesso avviene con la modalità del finto sondaggio e l’annuncio della vincita di un regalo o il rilascio di un voucher – si legge in una nota diffusa giovedì 15 settembre dall’associazione –. Poi la visita a casa e la presentazione di un catalogo con la classica merce da porta a porta: vendita materassi, cuscini, pentole e buoni viaggio per sostenere il turismo, con la firma di un pezzo di carta presentato come commissione che darebbe diritto a una serie di sconti o come un dépliant informativo. La seconda visita sarà quella che svela il trucco: il modulo firmato è in realtà un contratto che impegna la ”vittima“ ad acquisti per diverse migliaia di euro».