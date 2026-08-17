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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 17 Agosto 2026

Aeroporto di Orio, da maggio a novembre 2027 nuovo collegamento con Chisinau

LA NOVITÀ. Con SkyUp. «Il traffico passeggeri tra la capitale moldava e Milano è aumentato del 36%», ha detto il Ceo della compagnia.

Lettura 1 min.
Aeroporto di Orio, da maggio a novembre 2027 nuovo collegamento con Chisinau

Con SkyUp, all’aeroporto di Orio al Serio arriva un nuovo collegamento con Chisinau, capitale della Moldavia.

La tratta sarà operativa dal 28 maggio al 29 novembre 2027, spiega la compagnia, «per risponde alla forte domanda di viaggi tra l’Italia e la Moldavia, sostenuta da legami familiari e comunitari, mobilità d’affari e viaggi di piacere.

Chisinau-Milano, +36%

Dmytro Sieroukhov, Ceo di SkyUp Airlines, ha sottolineato come quello italiano sia «uno dei mercati più importanti per la connettività internazionale della Moldavia e Milano è già tra le rotte più importanti da Chisinau. Secondo l’Autorità per l’aviazione civile moldava, il traffico passeggeri tra Chisinau e Milano ha superato i 235mila passeggeri nel 2025, con una crescita di oltre il 36% su base annua. Con la nuova tratta vogliamo offrire ai passeggeri del Nord Italia e della Moldavia maggiori opzioni di viaggio diretto per visite familiari, viaggi d’affari, viaggi di piacere e proseguimenti di viaggio, mantenendo al contempo l’attenzione su orari convenienti, valore aggiunto al servizio clienti e fornitura di servizi di qualità a un prezzo equo».

«Siamo lieti che SkyUp abbia scelto l’Aeroporto di Milano Bergamo come una delle sue destinazioni di linea - ha detto Giacomo Cattaneo, direttore Aviazione commerciale, marketing e comunicazione dell’aeroporto di Bergamo - con l’inizio delle operazioni previsto per l’estate 2027. L’annuncio di questa nuova rotta rappresenta un importante passo avanti per il crescente numero di passeggeri alla ricerca di un punto di accesso geograficamente e logisticamente comodo per la Moldavia e per i paesi limitrofi. Siamo lieti di iniziare questa partnership con SkyUp e speriamo che apra la strada a ulteriori collegamenti in futuro».

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