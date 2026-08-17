Aeroporto di Orio, da maggio a novembre 2027 nuovo collegamento con Chisinau

Con SkyUp, all’aeroporto di Orio al Serio arriva un nuovo collegamento con Chisinau, capitale della Moldavia.

La tratta sarà operativa dal 28 maggio al 29 novembre 2027, spiega la compagnia, «per risponde alla forte domanda di viaggi tra l’Italia e la Moldavia, sostenuta da legami familiari e comunitari, mobilità d’affari e viaggi di piacere.

Chisinau-Milano, +36%

Dmytro Sieroukhov, Ceo di SkyUp Airlines, ha sottolineato come quello italiano sia «uno dei mercati più importanti per la connettività internazionale della Moldavia e Milano è già tra le rotte più importanti da Chisinau. Secondo l’Autorità per l’aviazione civile moldava, il traffico passeggeri tra Chisinau e Milano ha superato i 235mila passeggeri nel 2025, con una crescita di oltre il 36% su base annua. Con la nuova tratta vogliamo offrire ai passeggeri del Nord Italia e della Moldavia maggiori opzioni di viaggio diretto per visite familiari, viaggi d’affari, viaggi di piacere e proseguimenti di viaggio, mantenendo al contempo l’attenzione su orari convenienti, valore aggiunto al servizio clienti e fornitura di servizi di qualità a un prezzo equo».