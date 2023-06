Aeroporto, entro la fine di giugno raddoppieranno i posti per la sosta breve

Passeggeri in aumento vertiginoso a Orio e di riflesso anche il traffico, decisamente complesso nelle ore di punta di arrivi e partenze del weekend. E non solo. L’aeroporto prova così a correre ai ripari potenziando l’offerta dei parcheggi . Da fine mese (al massimo dai primi di luglio) sarà disponibile una nuova area da 237 posti auto con le medesime caratteristiche dell’attuale P1 , destinata cioè alla sosta breve . E probabilmente anche questa con i primi 10 minuti gratuiti, il tempo cioè di far scendere il passeggero (il cosiddetto «kiss and ride») e prendere l’uscita.