Affitti brevi, un altro balzo: a Bergamo 527 alloggi in più in un anno

La crescita non è più esponenziale, ma continua di buon passo. Ad agosto 2026, gli annunci su Airbnb – principale piattaforma dedicata agli affitti brevi turistici – relativi alla provincia di Bergamo erano 4.325, con un aumento del 13,9% rispetto allo stesso mese del 2025 (527 in più). Se invece lo sguardo si allarga sino al 2022, il balzo è dell’82%.

Ad aggiornare la fotografia sul fenomeno è il Centro studi Federalberghi Confcommercio, che con il supporto di due istituti indipendenti (Incipit Consulting e Inside Airbnb) monitora costantemente quel segmento di mercato. È sempre la città a far da traino, il capoluogo (con 1.733 inserzioni) concentra il 40% dell’intera offerta provinciale orobica, confermandosi al terzo posto su scala regionale dopo Milano e Como.

Tutti i numeri

Scavando più in profondità, si coglie la filigrana imprenditoriale: il 60,9% degli alloggi è disponibile per più di sei mesi all’anno, e il 63,9% fa capo a «host» che gestiscono più strutture. Un’altra prospettiva dà conto della trama economica. Prendendo come riferimento la banca dati del ministero del Turismo, nell’intera Bergamasca il 53,3% delle unità ricettive è costituito da alloggi gestiti da privati, ma c’è poi un 41,2% di soluzioni condotte in forma imprenditoriale (chi mette in locazione almeno tre alloggi deve avere una partita Iva, in questo gruppo rientrano anche i B&B) e il restante 5% circa è un albergo tradizionale. Il 4,5% degli esercizi risulta privo del «Cin», il codice identificativo nazionale, ma tra gli annunci online si sale all’11,6%.

Il «digital welcome book»