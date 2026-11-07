Affitti brevi, un altro balzo: a Bergamo 527 alloggi in più in un anno
I NUMERI. Gli annunci sulla piattaforma Airbnb sono in tutto 4.325 e la città concentra il 40% dell’intera offerta provinciale. Confcommercio: una guida per gli host.Lettura 1 min.
La crescita non è più esponenziale, ma continua di buon passo. Ad agosto 2026, gli annunci su Airbnb – principale piattaforma dedicata agli affitti brevi turistici – relativi alla provincia di Bergamo erano 4.325, con un aumento del 13,9% rispetto allo stesso mese del 2025 (527 in più). Se invece lo sguardo si allarga sino al 2022, il balzo è dell’82%.
Ad aggiornare la fotografia sul fenomeno è il Centro studi Federalberghi Confcommercio, che con il supporto di due istituti indipendenti (Incipit Consulting e Inside Airbnb) monitora costantemente quel segmento di mercato. È sempre la città a far da traino, il capoluogo (con 1.733 inserzioni) concentra il 40% dell’intera offerta provinciale orobica, confermandosi al terzo posto su scala regionale dopo Milano e Como.
Tutti i numeri
Scavando più in profondità, si coglie la filigrana imprenditoriale: il 60,9% degli alloggi è disponibile per più di sei mesi all’anno, e il 63,9% fa capo a «host» che gestiscono più strutture. Un’altra prospettiva dà conto della trama economica. Prendendo come riferimento la banca dati del ministero del Turismo, nell’intera Bergamasca il 53,3% delle unità ricettive è costituito da alloggi gestiti da privati, ma c’è poi un 41,2% di soluzioni condotte in forma imprenditoriale (chi mette in locazione almeno tre alloggi deve avere una partita Iva, in questo gruppo rientrano anche i B&B) e il restante 5% circa è un albergo tradizionale. Il 4,5% degli esercizi risulta privo del «Cin», il codice identificativo nazionale, ma tra gli annunci online si sale all’11,6%.
Il «digital welcome book»
Per rafforzare la qualificazione degli host, Federalberghi Extra Confcommercio Bergamo lancia un’iniziativa: martedì 10 novembre, dalle 15 alle 17, la sede di via Borgo Palazzo ospiterà un incontro tecnico con la presentazione di una guida e di un «digital welcome book». «Accogliere bene e rispettare le regole sono due facce della stessa professionalità – rimarca Ilze Allena, presidente di Federalberghi Extra Bergamo –. Con la guida mettiamo in ordine adempimenti e buone pratiche per lavorare con serenità. Con il welcome book digitale offriamo qualcosa in più: uno spazio in cui ogni host può raccontare il proprio angolo di Bergamo». Per Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo, «l’ospitalità è il biglietto da visita di un Paese e non può essere ridotta a un secondo lavoro. Nelle aree interne della nostra provincia, dove difficilmente potranno essere costruiti o ristrutturati alberghi, sarà addirittura l’unica leva su cui contare». L’incontro è rivolto agli operatori, soci e non soci di Confcommercio; la partecipazione è gratuita e richiede l’iscrizione online (per info: 035/4120134 o [email protected]).
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